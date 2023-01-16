А напоследок я скажу: SsangYong Rexton Sports уже в России

Несмотря на кризис, российский авторынок продолжают буквально захлестывать любопытные образцы мирового автопрома. Причем, что удивительно, речь идет о дорогих и даже нишевых автомобилях. Которые и в докризисные времена пользовались весьма ограниченным спросом. Но, как известно, на безрыбье и рак — рыба. Так что теперь обеспеченные российские покупатели «всего» за 4 400 000 рублей могут стать обладателями обновленного пикапа SsangYong Rexton Sports. Впрочем, эта цена носит скорее ориентировочный характер, а по факту автомобиль может оказаться дороже.

Пикап оснащается дизелем объемом 2,2 ли мощностью 187 л. с. при крутящем моменте в 400 Нм. Он доступен как с механической, так и с автоматической коробками передач. Причем последняя — 6-ступенчатая АКП Aisin. С ней наши автолюбители уже давно знакомы. Традиционно для пикапов, машина имеет жестко подключаемый передний мост, блокировку заднего дифференциала и понижайку. Любопытно, что, при наличии на задней оси пружинной подвески, у машины сохранилась достойная грузоподъемность в 400 кг. Портал «АвтоВзгляд» задается вопросом, будет ли пользоваться спросом среди россиян этот, хотя и любопытный, но все-таки узкоспециализированный автомобиль, предназначенный для диких мест, но требующий качественного и дорогого сервисного обслуживания?