LADA Niva Sport может получить новый мотор

Под капотом «спортивной» LADA Niva окажется 16-клапанный агрегат объемом 1,8 л мощностью 122 л. с. Такой ставили на «Весту». Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети «Вконтакте». Не исключаем, что и движок, и подкапотное пространство «трехдверки» будет доработано, ведь установить современное «сердце» в «классическую» конструкцию довольно сложно.

Кроме того, автомобиль получит более современную коробку передач и усиленную подвеску. А в задний редуктор добавят электропривод блокировки. Что касается салона, то там появятся спортивные кресла с красной прострочкой и красные декоративные вставки.

Портал «АвтоВзгляд» предполагает, что начало производства LADA Niva Sport произойдет после того, как в Тольятти возобновят сборку 1,8-литрового двигателя. Напомним, что процесс приостанавливали в прошлом году из-за нехватки комплектующих.