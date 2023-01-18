Geely отправила на экспорт свыше 100 000 автомобилей

«Джили» продолжает активную экспансию в разные страны, расширяя присутствие на Ближнем Востоке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке и Европе. В минувшем году компания вышла на 20 новых рынков, включая Норвегию, Венгрию и Казахстан.

Самой популярной моделью Geely на мировой арене стал компактный кроссовер Coolray, вошедший в ТОП−5 самых востребованных SUV в сегменте В на российском рынке, а также в Катаре, Кувейте, Монголии, Филиппинах и Саудовской Аравии. А спортивное кросс-купе Geely Tugella с претензией на премиальность ворвалось в ТОП−10 сегмента SUV-C.

Кстати, некогда обещанный россиянам большой кроссовер D-класса под названием Geely Monjaro уже дебютировал в Азербайджане и готовится к премьере в Белоруссии. А значит, что уже скоро новинка появится и у нас. Подробнее о комплектациях и сроках выхода можно узнать здесь.