Производители в шоке: что случится с автопромом в ближайшие годы

Многие из автоконцернов стали переносить производственные площадки из Китая, сраженного пандемией коронавируса, дабы сохранить выпуск автомобилей, который напрямую зависит от изготовления деталей в КНР и их своевременной логистики. Первой о таком шаге заявила японская Mazda, уставшая считать финансовые потери и нести репутационные издержки. 65% топ-менеджеров уверены, что возврат производства автокомпонентов и электроники в развитые страны — один из главных инструментов для возобновления сборки транспортных средств в необходимом объеме. Хотя и прогнозы до конца 2023 года утешительными не назвать.

Та же Toyota, которая несколько лет к ряду остается мировым лидером по производству машин, официально объявила о сокращении выпуска своей продукции минимум на 10%. Да что там говорить, если ряд площадок японцы не перезапустили до сих пор, продолжая нести колоссальные убытки и даже возвращая потребителям деньги за предоплаченные автомобили.

Не зря же 55% руководителей автоконцернов говорят о сокращении бизнеса, которое неминуемо в самое ближайшее время. Речь идет об избавлении от ряда активов, закрытии заводов и массовом увольнении сотрудников. С подобным, собственно, уже столкнулись немецкие Mercedes-Benz и Volkswagen. То ли еще будет…