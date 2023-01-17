Производители в шоке: что случится с автопромом в ближайшие годы

Согласно исследованию авторитетной консалтинговой компании KPMG, каждый третий топ-менеджер мировых автокомпаний уверен в том, что в ближайшем будущем последствия коронавируса, дефицита комплектующих, а также инфляция и колоссальное подорожание пагубно отразятся на развитии автомобильного бизнеса на планете. При этом 83% представителей концернов надеются сохранить прибыльность в течение пяти последующих лет. Что ж, как говорится, надежда умирает последней…
В профильном исследовании KPMG приняли участие без малого 1000 руководителей крупных автомобильных компаний из трех десятков различных стран мира.
Эксперты от автопрома обеспокоены нарушением поставок комплектующих и IT-оборудования, включая пресловутые микрочипы, парализовавшие едва ли не всю автомобильную отрасль на Земле. Кроме того, волнение вызывают сложности с сырьем для аккумуляторов, столь необходимых, как для электрокаров, так и машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания.
Многие из автоконцернов стали переносить производственные площадки из Китая, сраженного пандемией коронавируса, дабы сохранить выпуск автомобилей, который напрямую зависит от изготовления деталей в КНР и их своевременной логистики. Первой о таком шаге заявила японская Mazda, уставшая считать финансовые потери и нести репутационные издержки. 65% топ-менеджеров уверены, что возврат производства автокомпонентов и электроники в развитые страны — один из главных инструментов для возобновления сборки транспортных средств в необходимом объеме. Хотя и прогнозы до конца 2023 года утешительными не назвать.
Та же Toyota, которая несколько лет к ряду остается мировым лидером по производству машин, официально объявила о сокращении выпуска своей продукции минимум на 10%. Да что там говорить, если ряд площадок японцы не перезапустили до сих пор, продолжая нести колоссальные убытки и даже возвращая потребителям деньги за предоплаченные автомобили.
Не зря же 55% руководителей автоконцернов говорят о сокращении бизнеса, которое неминуемо в самое ближайшее время. Речь идет об избавлении от ряда активов, закрытии заводов и массовом увольнении сотрудников. С подобным, собственно, уже столкнулись немецкие Mercedes-Benz и Volkswagen. То ли еще будет…
Несмотря на лоббирование электрифицированных средств передвижения, большинство представителей автомобильных марок считает, что мощность машины до сих пор является одним из ключевых факторов при покупке транспортного средства потребителем. Иначе говоря, полностью пересадить мир на разрекламированные для «распила» денежных средств электрокары у чиновников с автостроителями не получится. Примечательно, что 72% автобоссов выразили уверенность в том, что через несколько лет электромобили будут стоить не дороже моделей с движками внутреннего сгорания.
А еще восемь из десяти экспертов полагают, что вскоре большинство сделок по приобретению машин будет совершаться через интернет. Если, конечно, останется из автомобильной продукции то, что еще получится купить.