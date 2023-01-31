Когда на конвейер АВТОВАЗ вернется 16-клапанный мотор

Несмотря на то, что тольяттинский автопроизводитель относится к отечественному автопрому, он очень сильно зависим от импортных поставщиков. И это странно, поскольку в наших автомобилях не используются настолько продвинутые технологии, чтобы их было нельзя полностью локализовать. Правда, есть еще и экономика. Так что часто закупка деталей за рубежом с экономической точки зрения оказывалась намного более выгодной, чем их самостоятельное производство. Поэтому наши автолюбители столкнулись с отсутствием в конечной продукции АВТОВАЗа ABS, подушек безопасности и информационно-развлекательных систем. Но проблемы существуют еще и с «железом».

Так, на фоне санкционной политики из номенклатуры двигателей внутреннего сгорания АВТОВАЗ исчезли 16-клапанные моторы. Их приятной особенностью является более эффективная работа на высоких оборотах, а также то, что они легче вписываются в современные экологические стандарты. Однако по словам президента АВТОВАЗа Максима Соколова, уже в мае этого года 16-клапанные моторы могут вернуться на конвейер. А у покупателей появится возможность выбора силовых агрегатов. Кроме того, г-н Соколов отметил, что в конце весны АВТОВАЗ все-таки запустит конвейерную сборку многострадальной Vesta. И это должно помочь заводчанам выйти на производство 500 000 авто в год.