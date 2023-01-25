АВТОВАЗ в осаде: поставщики добивают российского автопроизводителя

фото АВТОВАЗ
В последнее время заглохли разномастные автоэксперты, весной и летом прошлого года предсказывавшие российскому автопрому и АВТОВАЗу полную кончину. Автомобильная общественность подуспокоилась и ждет восстановления масштабов производства. Между тем портал «АвтоВзгляд» выяснил: предприятию крайне сложно выкручиваться в сложившейся экономической ситуации и эта история может иметь печальные последствия для всей российской автомобильной отрасли.
Максим Строкер

В последнее время из неофициальных источников пошли нехорошие для отечественного автопрома «звоночки». Из последнего — информация, размещенная в одном из тольяттинских пабликах о проблемах с поставками автомобильной эмали на АВТОВАЗ. Якобы LADA Granta c конца прошлого года выпускают только в черном цвете, а к текущему моменту Niva Travel можно красить лишь в единственный «военный» колор — темно-зеленой эмалью «Несси−2». Если с поставками и этих красок все станет плохо, машины с тольяттинских конвейеров вообще перестанут сходить. Кому нужна хотя и новая, но некрашеная «тачка»? Да и как ее на учет в ГИБДД потом ставить…

Любопытно, кстати, как обстоят на АВТОВАЗе дела с катафорезной обработкой кузовов? Если там тоже дефицит и «все сложно», то вскоре нас всех можно будет поздравить с появлением на рынке молниеносно ржавеющих «Жигулей». Ничего удивительного: поставками лакокрасок для отечественного автопрома занимались предприятия, принадлежащие западным химическим концернам, работавшим с использованием импортного сырья. А поскольку мы и «они» теперь здорово поссорились, то и с красками возникли проблемы. Сам АВТОВАЗ конкретные пояснения по поводу «красочных» неприятностей давать отказывается.

— Работа с поставщиками ведется, есть согласованный график, ситуация под контролем. У дилеров достаточно автомобилей разных цветов, — это все, что смог нам сообщить представитель завода.

фото АВТОВАЗ

Но не только в красках дело. Недавно выяснилось, что во всех смыслах замечательные поставщики всевозможных «резинок» на АВТОВАЗ из города Балаково пользуются сейчас своим фактически монопольным положением на рынке. И всласть «выкручивают руки» не только АВТОВАЗу, но и КамАЗу, назначая безумные цены на свою продукцию. Потому что знают: иных реальных источников поступления всяческой резиновой «ерунды» у российского автопрома нынче фактически нет. Грех не воспользоваться ситуацией и не «срубить бабла» без усилий! Логика подсказывает, что «бизнес по-балаковски» с АВТОВАЗом ведут сейчас очень многие его партнеры.

И во многом из-за дорогущих комплектующих изначально низкобюджетная LADA Granta стоит сейчас в фирменных автосалонах по цене в миллион рублей и даже выше. А покупателей на нее толком-то и нет. По неофициальным данным, даже «всеядные» таксисты ее не жалуют, предпочитая пусть и дорогих, но более-менее современных «китайцев». Парадоксальным образом российская автопромышленность, искусственно завышая цены, уверенно рубит сук, на котором сидит. А правительство в лице Минпромторга, Минэкономразвития и прочих «заинтересованных ведомств» лишь благодушно наблюдает за происходящим. Ограничиваясь написанием фантазийных по своей сути концепций развития отечественного автопрома…

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25 января 2023
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