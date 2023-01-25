АВТОВАЗ в осаде: поставщики добивают российского автопроизводителя

В последнее время из неофициальных источников пошли нехорошие для отечественного автопрома «звоночки». Из последнего — информация, размещенная в одном из тольяттинских пабликах о проблемах с поставками автомобильной эмали на АВТОВАЗ. Якобы LADA Granta c конца прошлого года выпускают только в черном цвете, а к текущему моменту Niva Travel можно красить лишь в единственный «военный» колор — темно-зеленой эмалью «Несси−2». Если с поставками и этих красок все станет плохо, машины с тольяттинских конвейеров вообще перестанут сходить. Кому нужна хотя и новая, но некрашеная «тачка»? Да и как ее на учет в ГИБДД потом ставить…

Любопытно, кстати, как обстоят на АВТОВАЗе дела с катафорезной обработкой кузовов? Если там тоже дефицит и «все сложно», то вскоре нас всех можно будет поздравить с появлением на рынке молниеносно ржавеющих «Жигулей». Ничего удивительного: поставками лакокрасок для отечественного автопрома занимались предприятия, принадлежащие западным химическим концернам, работавшим с использованием импортного сырья. А поскольку мы и «они» теперь здорово поссорились, то и с красками возникли проблемы. Сам АВТОВАЗ конкретные пояснения по поводу «красочных» неприятностей давать отказывается.

— Работа с поставщиками ведется, есть согласованный график, ситуация под контролем. У дилеров достаточно автомобилей разных цветов, — это все, что смог нам сообщить представитель завода.