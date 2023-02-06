Иранская Saipa выходит на российский авторынок: названы сроки и первые модели

Дистрибьютором Saipa стала белорусская компания «Лаки Кэренси» — она будет представлять иранский автобренд как в своей республике, так и в России. Договор подписали в конце января, а сейчас завод занимается сертификацией автомобилей. Как стало известно нашим коллегам из Av.by, старт продаж состоится примерно через три месяца.

О каких именно автомобилях речь? Saipa планирует запуститься с тремя моделями: Quick, Saina и Shahin. Первая представляет собой компактный (длина — 3989 мм) хетчбэк, построенный на базе Kia Pride 1986 года. Вторая и третья — седаны, тоже класса B. И, увы, технически от своего допотопного пятидверного собрата они ушли недалеко.

Никаких подробностей о комплектациях и ценах машин Saipa для российского рынка компания пока не раскрывает. Однако учитывая их прайсы на родине и дополнительные затраты дистрибьютора в виде всевозможных пошлин, можно с уверенностью предложить, что дешевле 1,2 млн. рублей стоить они не будут.

А это, в свою очередь, ставит перспективы бренда под сомнение: кому за такие деньги нужны устаревшие и крайне спорные иранские автомобили, если родная LADA Granta обойдется на несколько сотен тысяч дешевле? Тем более что у нее абсолютно точно нет никаких проблем ни с гарантией, с запчастями.