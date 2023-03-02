Exeed вывел на тесты первый в истории марки седан

Ну как принялись разрабатывать — четырехдверка с заводским индексом 03 уже проходит дорожные испытания, о чем свидетельствуют «шпионские» фотографии, опубликованные в китайских СМИ. Узкая оптика, обтекаемый силуэт с нисходящей линией крыши, немаленькие колеса — довольно симпатичный автомобиль. Жаль только, что на нем пока еще много камуфляжа — детали не рассмотреть.

Кстати, в сеть просочились и снимки интерьера, но толку от них нет. Почему? Потому что этот седан — всего-навсего предсерийный образец. Салон товарной версии, разумеется, будет богаче, нежели тестовой, где есть лишь скромная «приборка», гигантский планшет информационной системы, рулевое колесо да пара подстаканников. Как минимум, мы наверняка увидим в первом седане от Exeed фирменные сдвоенные дисплеи мультимедиа и панели приборов.

Никакой технической информации о четырехдверке нет совсем. Разве что наши китайские коллеги предполагают, что Exeed 03 станет электромобилем с максимальной дальностью хода в 700 километров.

Ожидается, что премьера новинки состоится до конца 2023 года. Шансы, что со временем эта модель доберется и до России, велики. Ведь как ранее в интервью порталу «АвтоВзгляд» сообщил директор Exeed Cars Rus Геннадий Баранов, в компании рассматривают возможность расширения линейки за счет седанов, которые могли бы заместить «приостановленные» в нашей стране BMW, Mercedes-Benz, Audi и прочих «премиалов».