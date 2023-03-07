Для семей и одиночек: в линейку электромобилей «Атом» войдут две модели

Обеим моделям «Кама» уже даже придумала названия: один презентуют под именем Duo, а второй — под Family. Почему так, представители стартапа не объяснили, но можно смело предположить, что все дело в габаритах: вероятно, Duo станет более компактным, и его адресуют «одиночкам», а Family будет ориентирован на семью.

Что еще рассказали представители «Камы»? Что «Атомы» смогут разгоняться до 170 км/ч и потреблять 14 кВт на 100 км — то есть преодолевать на одном заряде аккумулятора до 500 км. Для сравнения: Nissan Leaf расходует 13,1 кВт на сотню, а более мощная Tesla Model S — 16,4. Кроме того, разработчики сообщили, что «Атомы» получат собственную операционную систему ATOM OS — многими функциями можно будет управлять со смартфона.

Также в компании подтвердили, что очередной концепт «Атома» увидит свет этой весной, а так называемый функциональный прототип — в июле-сентябре. Что же до серийной версии и старта продаж, то они запланированы только на 2025-й.