На смену Kia и Skoda: свежие подробности о новинках от «Москвича»

В кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин сообщил нашим коллегам из РИА «Новостей», что запланированными на 2023 год новинками «Москвича» являются более крупный, нежели «Москвич−3», кроссовер и седан. А для тех, кто не совсем понимает, причем здесь КамАЗ, напомним, что грузовой автогигант — технологический партнер столичного предприятия.

Г-н Когогин уточнил, что автомобили встанут на конвейер в четвертом квартале нынешнего года. Что касается SUV, то тут пока никаких предположений нет, а вот вакантное место четырехдверки может занять адаптированная для российских условий эксплуатации версия JAC Sehol A5. И хотя эта модель представляет собой не седан вовсе, а лифтбэк, она выступает в качестве наиболее вероятного кандидата.

И хорошо бы, если так. Ведь новый четырехдверный «Москвич» займет совсем опустевшую нишу седанов С- и D-сегментов, расположившись где-то по середине. По своим габаритам он крупнее, например, Skoda Octavia, но компактнее Kia K5. А учитывая небедное оснащение и довольно мощный для машины такого класса движок в 184 л. с., можно смело предположить, что он наверняка удовлетворит потребности как частных покупателей, так и таксопарков.