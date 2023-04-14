Omoda объявила дату начала продаж в России новой «горячей» модели GT

Седан с приставкой GT дополнит линейку модели Omoda S5 и будет отличаться агрессивными элементами дизайна, иным оформлением интерьера и более мощным бензиновым мотором.

«По сравнению с обычным седаном Omoda S5, автомобиль будет выглядеть по-другому: неординарно и притягательно. Это будет спортивная версия модели с целым спектром приятных дополнений. В продаже у официальных дилеров марки GT появится в июле», — сообщила порталу «АвтоВзгляд» директор по маркетингу Omoda в России Тамара Васильева.

Правда, никакие подробности о новинке пока не разглашаются, что, в общем-то, неудивительно — интрига должна сохраняться до официальной премьеры автомобиля.

Впрочем, и без того понятно, что речь идет о самой «нарядной» модификации Omoda S5, которая похвастает максимальным набором опций, а заодно и завидными динамическими характеристиками. Главное, чтобы все это богатство не сильно отразилось на цене автомобиля.