Hyundai разработала сворачивающийся широкоформатный дисплей для «подоконника» лобового стекла

фото Hyundai
Автовладельцы едва успели привыкнуть к дисплеями, покрывающими всю переднюю панель автомобиля, а разработчики автоэлектроники готовят им еще одну инновационную «бомбу» в этой области. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о «фишке», которая обещает вскоре стать визитной карточкой любого приличного автомобиля в мире.
Максим Строкер

Hyundai Mobis, дочернее предприятие Hyundai Motor Group, объявила о создании способного сворачиваться в рулон широкоформатного дисплея, предназначенного для использования в автопроме. Складной дисплей будет располагаться там, где обычно устанавливают мониторы навигационных систем — на «торпедо» под лобовым стеклом. Сам «рулон» и его механизмы будут спрятаны внутри передней панели.

— Экран убирается, когда автомобиль выключается. Во время движения пользователи могут выдвинуть экран вверх всего на одну треть, получая только минимальную необходимую информацию о вождении. При использовании навигации экран «вырастает» до двух третей, — сказано в сообщении компании.

В нем подчеркивается, что инженеры Mobis впервые в мире адаптировали сворачивающийся дисплей для автомобилей. Ранее подобные технологии применялись лишь в смартфонах и телевизорах. Сворачиваемые экраны будут доступны с разрешением не ниже QHD и размером от 30 дюймов и более, — чтобы соответствовать последним требованиям в области автомобильных дисплеев большего размера. Hyundai Mobis так же заявила, что на эту разработку ей потребовалось два года.

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17 апреля 2023
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