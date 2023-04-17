Hyundai разработала сворачивающийся широкоформатный дисплей для «подоконника» лобового стекла

Hyundai Mobis, дочернее предприятие Hyundai Motor Group, объявила о создании способного сворачиваться в рулон широкоформатного дисплея, предназначенного для использования в автопроме. Складной дисплей будет располагаться там, где обычно устанавливают мониторы навигационных систем — на «торпедо» под лобовым стеклом. Сам «рулон» и его механизмы будут спрятаны внутри передней панели.

— Экран убирается, когда автомобиль выключается. Во время движения пользователи могут выдвинуть экран вверх всего на одну треть, получая только минимальную необходимую информацию о вождении. При использовании навигации экран «вырастает» до двух третей, — сказано в сообщении компании.

В нем подчеркивается, что инженеры Mobis впервые в мире адаптировали сворачивающийся дисплей для автомобилей. Ранее подобные технологии применялись лишь в смартфонах и телевизорах. Сворачиваемые экраны будут доступны с разрешением не ниже QHD и размером от 30 дюймов и более, — чтобы соответствовать последним требованиям в области автомобильных дисплеев большего размера. Hyundai Mobis так же заявила, что на эту разработку ей потребовалось два года.