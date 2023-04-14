Электрошок: как на АЗЛК собирают УАЗы, которые не ржавеют

Фото: АвтоВзгляд
До сих пор продукция автозавода УАЗ ассоциируется со ржавой рамой и плохим качеством сборки. Но про грузовички «Профи», которые отныне собирают в Москве, такого сказать уже нельзя. Машины не просто хорошо собраны, так они еще и инновационные. О том, как удалось добиться подобного, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Максим Гомянин

В московском «Технополисе», что расположен на территории бывшего АЗЛК, начали собирать электрогрузомобили EVM Pro на базе шасси UAZ Profi. Порядка 77% комплектующих — отечественного производства, включая всю бортовую электронику, стальной и цветной прокат, шасси, датчики и пластик.

Илья Рашкин — генеральный директор «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» — рассказал, что весь путь от концепции до ее воплощения был довольно коротким, но трудным. Когда машина, с которой портал «АвтоВзгляд» познакомился с Санкт-Петербурге, начала проходить сертификацию в НАМИ, против нее даже делали ставки. Говорили, что в этом году все необходимые тесты не осилить. Тем не менее «полуторка» сдюжила, получила ОТТС и первые экземпляры уже зарегистрированы в ГИБДД. Потом был проведен независимый аудит, подтвердивший дальность хода в 300 км.

На данный момент уже сделано несколько рейсов для магазинов автозапчастей «ЕвроАвто», что в Санкт-Петербурге, и сервиса аренды самокатов Whoosh. 20 апреля инновацию начинает тестить «Почта России». На очереди — торговые сети «Максидом» и «Петрович». Кстати, в ходе реальной работы выяснилось, что грузовик нужно обязательно комплектовать бортовой мультимедиа и камерой заднего вида. Ведь длина EVM Pro — более семи метров. Сейчас монтаж этих опций идет полным ходом.

Фото: АвтоВзгляд

Кстати сказать, электрокар снабжен бортовым модемом, который по сети 4G передает данные на сервер компании, что дает возможность следить онлайн за многими параметрами. Например, что происходит с силовым инвертором и нагревается ли тяговая батарея. Обновляется софт собственной разработки так же дистанционно.

Производство идет в двух цехах — металообработки и крупноузловой сборки. В первом готовят такие компоненты, как системы термостабилизации или шпильки для ячеек аккумуляторной батареи. Себестоимость получается ниже, чем в Китае. Что касается электромотора, то пока он азиатского производства. Свой — на подходе. Паузу взяли для того, чтобы отладить собственные технические решения. Ожидается, что узел будет не только легче, но и дешевле. Кстати, в КНР покупка такого агрегата обойдется в 4000 долларов, а нашего — 2500 «зеленых». То есть это много выгоднее, даже если производить все в малых объемах. Позже узлы будут поставлять и партнерам. Скорее всего, «Москвичу», который расположен по соседству.

Ячейки для аккумуляторов пока тоже китайские. Но здесь поможет дочерняя компания «Росатома» — «Рэнера». Она уже занимается строительством гигафабрики для производства тяговых батарей.

Илья Рашкин рассказал и о том, почему в качестве базовой выбрали модель от УАЗ. Сначала смотрели в сторону ГАЗа, но у нижегородцев своя стратегия «электромобильности», в которую, видимо, стартап не вписывается. В Ульяновске такого нет, а еще тут низкая себестоимость шасси, что делает сотрудничество выгодным.

Однако легендарное заводское «качество» не дает расслабиться. Потому раме проводят дополнительный антикор. Вот она и без ржавчины, да и выглядит по-человечески. Говорят, что долго работали и над настройками усилителя руля. Так что машина не должна управляться как стандартный УАЗ. А вот обслуживать «электрички» станут обычные дилеры марки. Сейчас они проходят обучение.

Фото: АвтоВзгляд

Что касается надстроек, то их три: евро-, промтоварный и изотермический фургоны. В будущем добавят бортовую платформу, а также рефрижератор.

Ну и перейдем к цифрам. Цена грузовичка вместе с зарядной станцией (она идет в комплекте), но без госсубсидии равна 4 500 000 рублей. Прилично! Однако такой «прайс» не должен пугать, потому как комтранс покупают не за «кэш», а берут в лизинг. Так машина обходится дешевле. В компании EVM подсчитали: стоимость километра пробега «электрополуторки» — 8 рублей за километр. У стандартного «Профи» показатель равен 12 ₽/км. Выгода очевидна. Остается убедиться в этом на практике.

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14 апреля 2023
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