Электрошок: как на АЗЛК собирают УАЗы, которые не ржавеют

В московском «Технополисе», что расположен на территории бывшего АЗЛК, начали собирать электрогрузомобили EVM Pro на базе шасси UAZ Profi. Порядка 77% комплектующих — отечественного производства, включая всю бортовую электронику, стальной и цветной прокат, шасси, датчики и пластик.
Илья Рашкин — генеральный директор «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» — рассказал, что весь путь от концепции до ее воплощения был довольно коротким, но трудным. Когда машина, с которой портал «АвтоВзгляд» познакомился с Санкт-Петербурге, начала проходить сертификацию в НАМИ, против нее даже делали ставки. Говорили, что в этом году все необходимые тесты не осилить. Тем не менее «полуторка» сдюжила, получила ОТТС и первые экземпляры уже зарегистрированы в ГИБДД. Потом был проведен независимый аудит, подтвердивший дальность хода в 300 км.
На данный момент уже сделано несколько рейсов для магазинов автозапчастей «ЕвроАвто», что в Санкт-Петербурге, и сервиса аренды самокатов Whoosh. 20 апреля инновацию начинает тестить «Почта России». На очереди — торговые сети «Максидом» и «Петрович». Кстати, в ходе реальной работы выяснилось, что грузовик нужно обязательно комплектовать бортовой мультимедиа и камерой заднего вида. Ведь длина EVM Pro — более семи метров. Сейчас монтаж этих опций идет полным ходом.
Кстати сказать, электрокар снабжен бортовым модемом, который по сети 4G передает данные на сервер компании, что дает возможность следить онлайн за многими параметрами. Например, что происходит с силовым инвертором и нагревается ли тяговая батарея. Обновляется софт собственной разработки так же дистанционно.
Производство идет в двух цехах — металообработки и крупноузловой сборки. В первом готовят такие компоненты, как системы термостабилизации или шпильки для ячеек аккумуляторной батареи. Себестоимость получается ниже, чем в Китае. Что касается электромотора, то пока он азиатского производства. Свой — на подходе. Паузу взяли для того, чтобы отладить собственные технические решения. Ожидается, что узел будет не только легче, но и дешевле. Кстати, в КНР покупка такого агрегата обойдется в 4000 долларов, а нашего — 2500 «зеленых». То есть это много выгоднее, даже если производить все в малых объемах. Позже узлы будут поставлять и партнерам. Скорее всего, «Москвичу», который расположен по соседству.
Ячейки для аккумуляторов пока тоже китайские. Но здесь поможет дочерняя компания «Росатома» — «Рэнера». Она уже занимается строительством гигафабрики для производства тяговых батарей.
Илья Рашкин рассказал и о том, почему в качестве базовой выбрали модель от УАЗ. Сначала смотрели в сторону ГАЗа, но у нижегородцев своя стратегия «электромобильности», в которую, видимо, стартап не вписывается. В Ульяновске такого нет, а еще тут низкая себестоимость шасси, что делает сотрудничество выгодным.
Однако легендарное заводское «качество» не дает расслабиться. Потому раме проводят дополнительный антикор. Вот она и без ржавчины, да и выглядит по-человечески. Говорят, что долго работали и над настройками усилителя руля. Так что машина не должна управляться как стандартный УАЗ. А вот обслуживать «электрички» станут обычные дилеры марки. Сейчас они проходят обучение.
Что касается надстроек, то их три: евро-, промтоварный и изотермический фургоны. В будущем добавят бортовую платформу, а также рефрижератор.
Ну и перейдем к цифрам. Цена грузовичка вместе с зарядной станцией (она идет в комплекте), но без госсубсидии равна 4 500 000 рублей. Прилично! Однако такой «прайс» не должен пугать, потому как комтранс покупают не за «кэш», а берут в лизинг. Так машина обходится дешевле. В компании EVM подсчитали: стоимость километра пробега «электрополуторки» — 8 рублей за километр. У стандартного «Профи» показатель равен 12 ₽/км. Выгода очевидна. Остается убедиться в этом на практике.