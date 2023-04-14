Электрошок: как на АЗЛК собирают УАЗы, которые не ржавеют

В московском «Технополисе», что расположен на территории бывшего АЗЛК, начали собирать электрогрузомобили EVM Pro на базе шасси UAZ Profi. Порядка 77% комплектующих — отечественного производства, включая всю бортовую электронику, стальной и цветной прокат, шасси, датчики и пластик.

Илья Рашкин — генеральный директор «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» — рассказал, что весь путь от концепции до ее воплощения был довольно коротким, но трудным. Когда машина, с которой портал «АвтоВзгляд» познакомился с Санкт-Петербурге, начала проходить сертификацию в НАМИ, против нее даже делали ставки. Говорили, что в этом году все необходимые тесты не осилить. Тем не менее «полуторка» сдюжила, получила ОТТС и первые экземпляры уже зарегистрированы в ГИБДД. Потом был проведен независимый аудит, подтвердивший дальность хода в 300 км.

На данный момент уже сделано несколько рейсов для магазинов автозапчастей «ЕвроАвто», что в Санкт-Петербурге, и сервиса аренды самокатов Whoosh. 20 апреля инновацию начинает тестить «Почта России». На очереди — торговые сети «Максидом» и «Петрович». Кстати, в ходе реальной работы выяснилось, что грузовик нужно обязательно комплектовать бортовой мультимедиа и камерой заднего вида. Ведь длина EVM Pro — более семи метров. Сейчас монтаж этих опций идет полным ходом.