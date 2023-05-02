Дешевле кроссовера Jolion: новый Haval M6 приехал в Россию раньше срока

Фото: Haval
В конце апреля российское представительство Haval анонсировало запуск еще одного кроссовера — бюджетной модели M6, которая должна выйти на отечественный авторынок летом. Однако, как выяснилось, приобрести компактный SUV можно уже сейчас — обратившись к торговцам, работающим по «серым» схемам. Причем по довольно «вкусной» цене.
Кристина Извекова

Новенький Haval M6, обнаруженный нашими коллегами из «Российской газеты» на одном из классифайдов, оснащен 1,5-литровым турбомотором на 143 л. с., семидиапазонным «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями и системой переднего привода. Комплектация максимальная: восемь подушек безопасности, бесключевой доступ, климат-контроль, светодиодная оптика, обогрев передних кресел и масса прочих опций, облегчающих водителю жизнь.

Что интересно, за кроссовер в «полном фарше» продавец, пригнавший его по схеме параллельного импорта, просит 2 299 000 рублей. Даже с учетом всевозможных наценок — прибыли торговца, компенсации логистических расходов и прочего — M6 получается дешевле «Джолиона», который жадные дилеры Haval предлагают по цене от 2,4 млн. целковых.

Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в одном из столичных автосалонов, приобрести Jolion в базовой комплектации Comfort сейчас нельзя — в шоу-румах таких авто нет, а заказы почему-то не принимаются (вероятно, потому что дилерам не выгодно с ними возиться). То есть самой доступной является средняя версия Elite, но и ее по РРЦ никто не отдаст — только с наценкой от 150 000 рублей.

Добавим, что цены на «официальный» Haval M6 пока не объявлены — скорее всего, прайс-листы опубликуют ближе к старту продаж.

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2 мая 2023
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