Дешевле кроссовера Jolion: новый Haval M6 приехал в Россию раньше срока

Новенький Haval M6, обнаруженный нашими коллегами из «Российской газеты» на одном из классифайдов, оснащен 1,5-литровым турбомотором на 143 л. с., семидиапазонным «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями и системой переднего привода. Комплектация максимальная: восемь подушек безопасности, бесключевой доступ, климат-контроль, светодиодная оптика, обогрев передних кресел и масса прочих опций, облегчающих водителю жизнь.

Что интересно, за кроссовер в «полном фарше» продавец, пригнавший его по схеме параллельного импорта, просит 2 299 000 рублей. Даже с учетом всевозможных наценок — прибыли торговца, компенсации логистических расходов и прочего — M6 получается дешевле «Джолиона», который жадные дилеры Haval предлагают по цене от 2,4 млн. целковых.

Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в одном из столичных автосалонов, приобрести Jolion в базовой комплектации Comfort сейчас нельзя — в шоу-румах таких авто нет, а заказы почему-то не принимаются (вероятно, потому что дилерам не выгодно с ними возиться). То есть самой доступной является средняя версия Elite, но и ее по РРЦ никто не отдаст — только с наценкой от 150 000 рублей.

Добавим, что цены на «официальный» Haval M6 пока не объявлены — скорее всего, прайс-листы опубликуют ближе к старту продаж.