На ГАЗе начали собирать грузовик «Валдай 8»

О том, что теперь с конвейера в Нижнем Новгороде сходят не «Нексты», а «восьмерки», сообщает портал Quto.ru. Их отличие, прежде всего, в силовом агрегате. ГАЗ отказался от 2,8-литрового дизельного мотора Cummins, сделав ставку на двигатель G21B собственной разработки. В его основе — технические решения китайской компании Foton. Новинка значительно превосходит предшественника по величине максимального крутящего момента. Так, 2,5-литровый 16-клапанный G21B выдает 415 вместо 350 Н·м, что позволило увеличить грузоподъемность «Валдая» сразу на 840 кг (до 4628 кг).

Напомним, что в основе машины лежит шасси 9-тонного «Газона Next», поэтому возросшая нагрузка не повлияет на ресурс и надежность грузовика. Не потребовалось переделывать и тормозную систему. Ее возможностей вполне хватает.

Отметим также, что инженеры выполнили и просьбы перевозчиков. В частности, они просили установить в кабину «спальник». Теперь он доступен в качестве опции.