В России стартовали продажи бюджетной версии Chery Tiggo 7 PRO Max

​В стандартный перечень оснащения включены кожаный салон, 18-дюймовые колесные диски из легкого сплава, полностью диодная оптика, парктроники и камера заднего вида, а также датчики дождя и освещения.

Кроме того, автомобиль располагает системой удаленного пуска двигателя, бесключевым доступом в салон, датчиками температуры и давления в шинах, двухзонным климат-контролем, «зимним» пакетом и аудиосистемой с шестью динамиками. За защиту водителя и пассажиров отвечают четыре подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов и курсовая стабилизация.

Под капотом Chery Tiggo 7 PRO Max установлен знакомый нам по старшим версиям двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 147 сил. Мотор способен переваривать 92-й бензин, а помогает ему в этом бесступенчатый вариатор.

Автомобили уже прибыли к дилерам и ждут своих новых хозяев. Гарантия на кроссовер составляет 5 лет или 150 000 километров — в зависимости от того, что наступит раньше.