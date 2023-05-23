Названа точная дата начала сборки «китайских» LADA в Санкт-Петербурге

— В скором времени (на ближайшем Петербургском международном экономическом форуме) на бывшем заводе Nissan, а теперь на заводе «Лада Санкт-Петербург» будет запущена конвейерная линия по сборке автомобилей нашего совместного с китайскими производителями концерна. Какого — скажу позже, — заявил Соколов журналистам в ходе российско-китайского бизнес-форума.

Петербургский международный экономический форум пройдет в северной столице с 14 по 17 июня. Соответственно, можно говорить о запуске сборочного конвейера предприятия «Лада Санкт-Петербург» именно в этот период.

Напомним, что ранее в ходе бизнес-мероприятия АВТОВАЗа в Сочи была «засвечена» модель LADA X-Cross 5, которую планируется выпускать в Питере. Она оказалась перелицованным «китайцем» FAW Bestune T77. Судя по всему, выпуск именно этой машины начнется в России не позднее 17 июня 2023 года.