КамАЗ начал работу над новым поколением грузовиков

Как передает портал Quto.ru со ссылкой на информацию от представителей автозавода, челнинские инженеры уже начали работу над новым поколением модели 4308. Она должна получить наиболее продвинутый на данный момент кабинный модуль К5. Готовятся новации и по части агрегатной базы.

Напомним, что КамАЗ−4308 увидел свет в 2004 году. Его сделали, чтобы навязать конкуренцию «Бычку» — продукции завода ЗИЛ. Тогда он еще существовал. Автомобиль грузоподъемностью 5,5 тонн приводил в движение 6-цилиндровый наддувный дизельный мотор Cummins, а рама была оригинальная. Среднетоннажник вышел весьма удачным, но сейчас пришло время модернизации.

Главным конкурентом новинки станет тяжелая версия грузовика «Валдай». Ожидается, что его флагманская модификация будет иметь полную массу 11 990 килограммов, что позволит ему ездить по федеральным трассам, не оплачивая пройденный километраж через систему «Платон».