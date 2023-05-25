Грузинский автопром на подъеме: поставки машин из Закавказья выросли на 300%

Прошедшая неделя запомнилась не только долгожданной победой на поле боя, но и выдающимся политическим событием в маленькой Грузии: первые авирейсы из России встретили невиданный шквал негодования граждан, который возглавила лично мадам президент республики.
Глава государства выступила с громким порицанием налаживающегося авиамоста, требуя от правительства и главной авиакомпании страны немедленно прекратить бесчинство, преграждающее путь грузинского народа в славное и сладкое европейское будущее. И была послана по известному адресу. Притом весьма жестко: местный авиаперевозчик дал разом ежедневный рейс и быстро оговорил возможность кратного увеличения полетов в случае необходимости. Вот что такое настоящая демократия: сказано — не сделано!
Пребывая продолжительное время в США, президент независимой Грузии могла не заметить еще одну чудовищную подножку от бизнеса: грузины навострились продавать россиянам не только солнце, хинкали и «Цинандали», но и автомобили.
И объемы поставок т/c уже сравнимы с мучными изделиями о мясной начинке: с начала 2023 года Грузия увеличила экспорт легковых авто в РФ — внимание! — в три раза, а так же в несколько раз в страны ЕАЭС. Как «предполагает» газета «Коммерсант», эти машины тоже в общем итоге отправляются в Россию. Ну надо же! Никогда такого не было, и вот опять!
А теперь вопрос: сколько грузинских автомобильных заводов и брендов может назвать среднестатистический российский автомобилист? Вижу седую руку в дальнем ряду: Кутаисский автомобильный завод! На пике своего могущества предприятие собирало аж 5700 машин в год! Скажу даже больше: в вольной Грузии умели производить не только грузовики, но еще и остро необходимые, горячо желанные и дефицитные садово-плантационные тракторы «Риони», которые сегодня принято именовать мотоблоком.
Не поверите, но были даже специальные машины по сборке чая. Еще экзотики: в Тбилиси на авторемонтном заводе делали автобусы с деревянными кузовами! Вот это настоящая экология, это по-европейски! К сожалению, все вышеперечисленное тесно связанно не столько с Грузией, сколько с Грузинской ССР. Как только Союз распался, местная автопромышленность пошла той же дорогой, что и вся остальная. Ну, кроме хинкали…
Сегодня же грузинские поставки автомобилей в Россию, умопомрачительно возросшие на фоне отказа от официальных поставок, именуются не иначе, как «параллельный импорт», на котором здорово обнищавшие за пандемию и отсутствие перелетов из враждебной России грузины успешно зарабатывают. И отказываться от золотой жилы не намерены. Машины, запчасти, товары из Европы и Америки — все что угодно, только плати. Санкции — не проблема. Но мадам президент этого не скажет. Ведь это — другое.
Шутки-шутками, но следить и, тем более, принимать за чистую монету слова Саломе Зурабишвили не стоит. Перед ней стоят исключительно задачи «свадебного генерала»: представлять, много говорить, исправно кивать в нужных местах и демонстрировать устремления. Устремления, которые в трех случаях из четырех не имеют ничего общего с реальностью.
Так произошло и в этот раз: за громкой и грозной риторикой скрывается тривиальная правда жизни — страной правит парламент и премьер-министр. А они-то знают: без России крохотная Грузия может отправиться только в долговую яму. Увы и ах. И грузинское правительство это прекрасно понимает.