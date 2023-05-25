Прошедшая неделя запомнилась не только долгожданной победой на поле боя, но и выдающимся политическим событием в маленькой Грузии: первые авирейсы из России встретили невиданный шквал негодования граждан, который возглавила лично мадам президент республики.

Глава государства выступила с громким порицанием налаживающегося авиамоста, требуя от правительства и главной авиакомпании страны немедленно прекратить бесчинство, преграждающее путь грузинского народа в славное и сладкое европейское будущее. И была послана по известному адресу. Притом весьма жестко: местный авиаперевозчик дал разом ежедневный рейс и быстро оговорил возможность кратного увеличения полетов в случае необходимости. Вот что такое настоящая демократия: сказано — не сделано!

Пребывая продолжительное время в США, президент независимой Грузии могла не заметить еще одну чудовищную подножку от бизнеса: грузины навострились продавать россиянам не только солнце, хинкали и «Цинандали», но и автомобили.