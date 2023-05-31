Подспортивный Omoda S5 GT завершает сертификацию в России

Новинка получила ряд стилистических доработок, включая свежие бамперы с оранжевыми вставками, декоративную окантовку кузовных элементов, агрессивного дизайна фальшрадиаторную решетку, а также глянцевые черные «катки» из легкого сплава, сквозь которые просматриваются яркие оранжевые тормозные суппорты увеличенного размера.

Салон Omoda S5 GT преобразился за счет оригинальных элементов декора, модного красного кожаного салона и прочих «фишек».

Главное же, что под капотом этого «китайца» разместился слегка «подогретый» турбомотор, выдающий 150 сил — на три лошадки больше, чем у обычного S5. А вот вместо бесступенчатой коробки передач тут установлен «робот» о семи скоростях, что теоретически тоже должно отразиться на динамических показателях автомобиля. Сцепление — двойное «мокрое», а привод — исключительно на передок.