АВТОВАЗ установил абсолютный рекорд продаж

Первые четыре месяца 2024 года обернулись для АВТОВАЗа ростом продаж на 49,2% по сравнению с прошлым годом, а апрель стал рекордным по продажам за последние 12 лет!

Апрель стал для тольяттинцев самым успешным месяцем за более чем 10 лет

За прошедший месяц в России было реализовано 45 551 автомобилей марки LADA — это самый результативный месяц российского автогиганта с 2012 года. При этом рост продаж демонстрируют все модели бренда — как легковые, так и коммерческие машины.

Семейства Vesta (13 450 автомобилей) и Granta (21 429 машин) обновили свои рекорды месячных продаж, внедорожники Niva Legend (4819 единиц) установили рекорд продаж за месяц в 2024 году, тогда как Niva Travel (5205 штук) просто продемонстрировала рост продаж. Коммерческая техника LADA была разошлась в количестве 629 единиц, что означает двукратный рост относительно апреля прошлого года.

Увы, ножкой дегтя в этой медовой бочке может стать анонсированное производителем подорожание всей линейки АВТОВАЗа уже в середине мая этого года. Так что посмотрим на показатели мая.