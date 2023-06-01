Деньги вместо картошки: «Автотор» повышает зарплату рабочим

Напомним, что ранее с конвейера АВТОТОРа сходили модели Kia и BMW. Но после бегства партнеров из-за февральских событий 2020 года компания вошла в тяжелый кризис. Доходило даже до того, что в качестве социальной поддержки завод решил бесплатно выделить работникам земельные участки: ну не голодать же… Не знаем, помогли ли полученные таким образом запасы варенья и «закруток» пережить трудный период, с основными идеями предприятия эта стратегия, как понимаете, мало пересекается. Но, повторимся, заводу удалось выбраться из ямы, заключив договоры с «поднебесными» партнерами.

И сегодня в Калининграде налажена сборка автомобилей трех китайских брендов. Кроме того, недавно в Шанхае на российско-китайском бизнес-форуме были подписаны несколько стратегически важных документов. В первую очередь согласованные планы касались реализации проектов АВТОДОР по созданию производства автокомпонентов и электромобилей, а также повышения локализации и дальнейшего технологического сотрудничества по освоению новых видов продукции, включая газовые автомобили, гибриды и другие транспортные средства на новой энергии.

Все эти планы, понятное дело, потребуют от персонала совершенно иных знаний и умений. И, как сообщает председатель совета директоров ООО «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов, скоро компания приступит к реализации программы по повышению квалификации и переобучению персонала. Сотрудникам необходимо будет освоить все технологические операции на сборочном конвейере. Благодаря чему повысится не только производительность труда, но та самая зарплата сотрудников. Г-н Горбунов, в частности, заявляет, что «в 2024 году с учетом выполнения производственного плана грядет следующий этап повышения зарплаты (при этом сохранятся все надбавки, 13-я зарплата, премии и доплаты, а также более 30 видов социальных льгот и гарантий)».