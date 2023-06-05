LADA Niva Legend получит двигатели от Vesta NG

Не прошло и тысячи лет, как исполнилась мечта многих поколений фанатов самого народного внедорожника всея Руси — LADA Niva. На легенду отечественных полей и черноземов, покорительницу целины и просто безальтернативную порой в России машину поставят мотор большей мощности.

Десятилетиями об этом писали на форумах и обсуждали у костров и на дачах. И вот оно, дождались: для Niva Legend адаптируют двигатели от «Весты». Базовую модификацию оснастят атмосферником ВАЗ−21129 объемом 1,6-литра и мощностью 106 л. с., а вот Niva Sport получит 1,8-литровый 122-сильный мотор ВАЗ−21179.

Напомним, что последний появился на свет в 2016 — его предельная мощность достигается на отметке в 5900 оборотов, а крутящий момент составляет 170 Нм при 4200 оборотах. Расход — 10 л/100 км в городе и 8 л/100 км в смешанном цикле. Как себя поведет «Нива» со столь высокоборотистым мотором — вопрос, ответ на который мы узнаем только опытным путем