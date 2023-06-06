Российская компания «Итэлма» может начать производить собственные системы ABS

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Московская компания «Итэлма» в полтора раза увеличивает штат на своем предприятии в Костроме, которое расположилось на территории завода «Пегас». Там планируют наладить производство первой российской системы ABS. И хотя вопросов — как к самой конструкции, так и к ее компонентам — по-прежнему много, дело, судя по всему, близится к серийному выпуску.
Виктор Васильев

Первыми российскую антиблокировочную систему в тестовом режиме получили автомобили LADA — Granta, Niva Legend и Travel. Ранее несколько машин отправили на зимние испытания в Якутию, а сейчас, скорее всего, их проверяют в одном из южных регионов, поскольку таковы требования регламента.

И вероятно, плановые проверки подходят к концу, потому как на заводе уже началась работа по подготовке к серийному запуску этого важнейшего автокомпонента. Как передает Telegram-канал «Автовоз», «Итэлма» планирует дополнительно набрать еще 250 сотрудников.

К сожалению, никакой информации о конструкции импортозамещенной ABS нет. Вполне возможно, что ее станут собирать из китайских запчастей.

Напомним, что до 2022 электронику тольяттинцам поставляла фирма Bosch. Сейчас на смену пришла азиатская Kesens.

АВТОВАЗ, Тольятти, автозаводы, дешевые машины, бюджетные авто
6 июня 2023
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