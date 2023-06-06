Российская компания «Итэлма» может начать производить собственные системы ABS

Первыми российскую антиблокировочную систему в тестовом режиме получили автомобили LADA — Granta, Niva Legend и Travel. Ранее несколько машин отправили на зимние испытания в Якутию, а сейчас, скорее всего, их проверяют в одном из южных регионов, поскольку таковы требования регламента.

И вероятно, плановые проверки подходят к концу, потому как на заводе уже началась работа по подготовке к серийному запуску этого важнейшего автокомпонента. Как передает Telegram-канал «Автовоз», «Итэлма» планирует дополнительно набрать еще 250 сотрудников.

К сожалению, никакой информации о конструкции импортозамещенной ABS нет. Вполне возможно, что ее станут собирать из китайских запчастей.

Напомним, что до 2022 электронику тольяттинцам поставляла фирма Bosch. Сейчас на смену пришла азиатская Kesens.