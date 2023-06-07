На «Автоторе» тестируют сборку кроссовера BAIC X55

Автозавод «Автотор» сообщил, что его персонал прошел обучение сборке третьей в линейке китайского бренда BAIC модели — кроссовера X55. В тестовом режиме изготовлены несколько образцов этого автомобиля. В ближайшее время в цехах установят оборудование для программирования блоков управления и прочих электронных систем «поднебесного» SUV. Старт полноценного производства BAIC X55 в Калининграде ожидается в третьем квартале 2023 года.

Сейчас «Автотор» собирает две модели этой марки: компактный кроссовер X35 и седан U5 Plus. Позднее к ним присоединится, помимо BAIC X55, еще один SUV — BAIC X7 и «электричка» BAIC EU5. BAIC X55 ожидается на российском рынке с 1,5-литровым турбомотором мощностью 188 л. с. и семиступенчатым «роботом» в трансмиссии. Габариты кроссовера (длина — 4,62 метра, колесная база — 2,7 метра) делают его прямым конкурентом японского Toyota RAV4.

О ценах BAIC X55 для российского рынка пока информации нет. Можно лишь с уверенностью утверждать, что он наверняка будет дороже чем BAIC X35 автоторовской сборки. Последний предлагается сейчас отечественному покупателю по цене от 1,7 млн. рублей.

Напомним, что калининградский «Автотор» собирает также автомобили еще двух китайских марок — Kaiyi и SWM.