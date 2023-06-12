В России стартовали продажи нового кросс-купе Changan Uni-T

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Китайская марка Changan объявила о начале продаж в России нового купе-кроссовера Uni-T. Автомобиль доступен в двух вариантах исполнения и с безальтернативным турбодвижком мощностью 167 сил, сопряженным с семискоростным «преселективом» о паре мокрых сцеплений. Цены начинаются от 2 719 900 рублей.
Мирон Горин

Переднеприводное кросс-купе получило полностью диодную оптику, автоматически выезжающие ручки дверей, кожаный салон, а также два дисплея в центральной консоли диагональю 10,3 дюйма каждый.

Кроме того, Changan Uni-T оборудован функцией бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой, датчиками парковки, освещения и давления в шинах, а также камерой заднего вида, беспроводной зарядкой для смартфонов, климатической установкой и адаптивным круиз-контролем.

Помимо фронтальных и боковых «эйрбегов», безопасность в пути обеспечивают ассистенты при движении на склоне, система защиты от опрокидывания, помощник при экстренном торможении и функция предотвращения ДТП.

В довесок ко всему, кроссовер оснащен системой кругового обзора, ассистентом при движении в пробках, а также функцией определения опасных объектов на проезжей части.

Стоит добавить, что новинка стала 12-й по счету моделью в продуктовой линейке Changan на российском рынке. На все автомобили бренда распространяется пятилетняя гарантия.

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13 июня 2023
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