Семейство Mercedes-Benz E-класса нового поколения пополнилось пятидверной версией

При длине в 4949 мм и ширине в 1880 мм пятидверка практически такая же, как седан. Однако если сравнивать с моделью прошлого поколения, то «Ешка» стала на 28 мм шире — таким образом разработчики смогли сделать задний ряд просторнее. Увеличился и заявленный объем багажника: при сложенных спинках заднего дивана он равен 1830 литрам, что весьма неплохо.

Маркетологи не обделили универсал богатым оснащением, поэтому в салоне можно найти дорогую отделку кожей, а на передней панели — целых три экрана. В базовую комплектацию входят полностью светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, 17-дюймовые колеса и масса электронных ассистентов. За доплату предложат дефлекторы вентиляции с сервоприводами — они нужны для автоматической регулировки потоков воздуха. А фирменную медиасистему MBUX оснастят дополнительным монитором для пассажира диагональю 12,3 дюйма.

Что касается подвески, то сзади у машины установлены пневмобаллоны — они повышают комфорт в движении и поддерживают клиренс в зависимости от загрузки багажника. Опционально доступна и полноценная пневма, которая на скорости уменьшает дорожный просвет на 15 мм.

На старте продаж для E-класса будут доступны три силовых агрегата — они основаны на 2-литровых моторах и электрифицированы. Базовая версия E200 развивает 204 л. с., E220d получила «дизель» на 197 л. с., а отдача полноценного гибрида E300 — 313 л. с.

Судя по тому, что раньше немцы продавали универсалы и в России, небольшой спрос на них был. А значит, есть вероятность, что новинку привезут по параллельному импорту. И это может произойти уже осенью.