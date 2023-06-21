Компания Mitsubishi показала необычный пикап L200 нового поколения

В глаза сразу бросается новый дизайн передней части. Очертания машины стали более угловатыми, а решетка радиатора — брутальнее и крупнее брутальной и крупной. L200 получил и обновленную светодиодную оптику.

Согласно дизайн-концепции Beast Mode («режим зверя») дневные ходовые огни должны символизировать взгляд ястреба. Фары головного света, судя по всему, разместили ниже. Что для внедорожника, на котором точно станут месить грязь, не самое удачное решение.

Технические характеристики пока не раскрывают. О них расскажут 26 июля в Тайланде. Именно там состоится премьера. Напомним, что в этой стране «утилитарник» известен не как L200, а как Triton.

Тем не менее уже известно, что новый «Митсу» базируется на той же платформе, что и Nissan Navara. Под его капотом окажутся бензиновые и дизельные силовые агрегаты. А в некоторых странах предложат гибрид. Что касается России, то модель могут привезти по параллельному импорту. Спрос на новинку несомненно будет, поскольку наши люди этого «японца» хорошо знают.