LADA Largus вернулся на конвейер

Тольяттинцы приостановили производство LADA Largus прошлой весной из-за острой нехватки комплектующих, с которой завод столкнулся после февральских событий. Несколько месяцев потребовалось АВТОВАЗу, чтобы наскрести необходимые компоненты, и минувшим летом с конвейера сошло 1800 автомобилей, а в декабре — еще 500.

Последние месяцы волжане были сконцентрированы на запуске LADA Vesta NG, а теперь, когда флагман наконец поступил в продажу, вернулись к «Ларгусу». По данным сообщества Avtograd news, на прошлой неделе АВТОВАЗ в тестовом режиме выпустил несколько машин, и до сентября, до старта полноценной сборки, произведет еще несколько «пробных» партий. Что же до возобновления продаж универсалов и фургонов, то даже ориентировочные сроки пока не называются.

Наверняка известно лишь, что первое время перезапущенный LADA Largus будет предлагаться исключительно с механической коробкой передач. Двухпедальные версии, по словам главы АВТОВАЗа Максима Соколова, должны появиться в начале 2024-го.