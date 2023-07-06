В России стартовали «живые» продажи автомобилей BAIC

Хорошая новость для тех, кто подыскивал для себя новенький недорогой седан: наконец можно заглянуть в дилерский центр BAIC и «пощупать» U5 Plus. Четырехдверка, сопоставимая по своим габаритам с Kia Cerato, комплектуется 1,5-литровым атмосферником на 113 л. с., который может работать как с пятиступенчатой «механикой», так и с вариатором. Стоимость базовой версии — 1,7 млн. рублей, а «топ» предлагается за почти 1,9 млн.

Нужен бюджетный кроссовер? У BAIC имеется и такое. Модель X35 тоже уже доступна, причем в двух модификациях. Первая — 1,5-литровый атмосферник на 116 сил и пятискоростная «механика». Вторая — 150-сильный турбомотор на 1,5 литра и вариатор. Но вот привод, увы, выбрать нельзя: предлагается исключительно передний. Что же касается цен, то за «базу» просят от 1,7 млн. рублей, а за «топ» — 2 140 000.

Добавим, что планы у BAIC большие и очень амбициозные: в обозримом будущем китайцы планируют вывести среднеразмерные кроссоверы Х7 и Х5, а также внедорожники BJ40 (он уже встал на конвейер «Автотора» в тестовом режиме) и BJ60. Кроме того, в продажу поступят электромобили. Но никаких подробностей о них пока нет.