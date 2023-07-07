Представлены фирменные изображения гибридного седана Geely Galaxy L6

Дизайн кузова Geely Galaxy L6 выполнен в присущем многим современным китайским легковым авто стиле под условным названием «я тоже звездолет». Он подразумевает тонюсенькие «ниточки» светодиодного головного света, вертикальные «носогубные складки» противотуманок по краям переднего бампера, растянутую на всю ширину кормы заднюю оптику, «стеклянную» крышу и все в таком духе. Габариты Galaxy L6 составляют 4782х1875х1489 мм, колесная база — 2752 мм. Другими словами, новинка относится к тому же классу, что и собираемый на российском «Автоторе» седан Kaiyi E5.

Ожидается, что силовым агрегатом Galaxy L6 станет гибридная установка, состоящая из 1,5-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом, 3-ступенчатой трансмиссии и двух электромоторов. Общая мощность этого PHEV-агрегата — 287 кВт. Известно, что покупателям также предложат вариант с более мощной силовой установкой производительностью 488 кВт. Машина будет комплектоваться аккумуляторными батареями разной емкости, которые обеспечат запас хода под электротягой на 48 либо 105 километров.

Салон седана получил двухцветную кожаную отделку, четырехспицевый мультироуль как у кроссовера Geely Galaxy L7, цифровую «приборку», а также огромный вертикальный экран мультимедийной системы, занявший почти всю центральную консоль. Ценник Galaxy L6 пока не озвучен. Также не очень ясны и перспективы появления седана на российском рынке.