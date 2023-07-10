Доля иномарок превысила 50% российского рынка новых автомобилей

По данным агентства «Автостат», за последний год доля импортных автомобилей выросла в два раза: если сейчас этот показатель «замер» на отметке в 53%, то в июне 2022-го — на 26%. Объемы машин, привезенных официальными представителями производителей, увеличились за 12 месяцев на 22%, а «серые» поставки — всего на 5%.

Кроме того, аналитики отмечают, что за последний год также подросла доля российских автомобилей — с 25 до 32%. А вот сегмент иномарок отечественного производства, которые до «тех самых» событий правили бал, занимая половину рынка, обрушился по понятным причинам до 15%.

Напомним, что по данным аналитической компании «ППК», в июне было оформлено 87 357 электронных ПТС на новенькие автомобили. И если сравнивать этот показатель с результатом первого летнего месяца 2022-го, то отечественный рынок вырос на 133%.