Доля иномарок превысила 50% российского рынка новых автомобилей

Фото: globallookpress.com
В июне на легковые автомобили, завезенные из-за границы, пришлось 53% всего объема продаж. При этом доля «официального» импорта — то есть тех машин, что поставили в Россию дистрибьюторы — составила 38%, а так называемого альтернативного («серого» и «параллельного») — 15%.
Кристина Извекова

По данным агентства «Автостат», за последний год доля импортных автомобилей выросла в два раза: если сейчас этот показатель «замер» на отметке в 53%, то в июне 2022-го — на 26%. Объемы машин, привезенных официальными представителями производителей, увеличились за 12 месяцев на 22%, а «серые» поставки — всего на 5%.

Кроме того, аналитики отмечают, что за последний год также подросла доля российских автомобилей — с 25 до 32%. А вот сегмент иномарок отечественного производства, которые до «тех самых» событий правили бал, занимая половину рынка, обрушился по понятным причинам до 15%.

Напомним, что по данным аналитической компании «ППК», в июне было оформлено 87 357 электронных ПТС на новенькие автомобили. И если сравнивать этот показатель с результатом первого летнего месяца 2022-го, то отечественный рынок вырос на 133%.

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10 июля 2023
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