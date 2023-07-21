Впечатляющая мощность и шокирующая цена: в Россию приехал Volkswagen Golf R

На автомобильных классифайдах можно найти несколько объявлений о продаже Volkswagen Golf R. Машины 2022 года выпуска обещают привезти под заказ за 7,5 млн. целковых, а 2023-го, как выяснили наши коллеги из «Российской газеты», за 8,25 млн. «Гоночный» хетчбэк «вооружен» двухлитровым турбомотором на 320 л. с. и 420 Нм крутящего момента. В трансмиссии — семиступенчатый «робот» DSG и система полного привода.

Хвастаться перед «мужиками в гараже» владелец Volkswagen Golf R может не только снимками с камер автоматической фотофиксации нарушений ПДД, но и внешним видом своей бойкой «ласточки». Хетчбэк в R-исполнении отличается крупной радиаторной решеткой, 19-дюймовыми колесами, двумя «двухстволками» выхлопной системы, псевдодиффузором сзади и спойлером.

Напомним, что в следующем году легендарный Volkswagen Golf отметит 50 лет на конвейере, и это будет последний юбилей в истории модели. Минувшей весной представители компании сообщили, что девятое поколение свет не удивит: в 2024-м вольфсбургцы проведут рестайлинг восьмой генерации, а в 2028-м уберут его из линейки. Всему виной — жесткие экологические нормы. Под «Евро−7» придется серьезно модернизировать двигатели, а это слишком накладно.