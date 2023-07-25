Ora и Wey: китайский Great Wall запускает в России два новых бренда

О составе грядущих модельных линеек ничего пока не известно. Да если бы и была информация, то новые имена ровным счетом ничего бы не сказали нашему покупателю. Невиданные ранее марки выстреливают из Поднебесной, как пули из пулемета. Может, расчет на то, что нет-нет одна и зацепится?

Под брендом Ora в самом Китае продают электрические легковушки с ретро-дизайном — продукт, вероятно, нишевый и не особенно массовый. Тогда как специализация Wey — гибридные кроссоверы с премиальным уклоном (на фото гибридный кроссовер Wey Lanshan). Вот и г-н Акифьев подтверждает, что под маркой Wey концерн намерен реализовать свои премиальные амбиции. Приемы ожидаются те же: богатый внешний вид, исчерпывающий набор опций и благородные ездовые характеристики.

Помимо двух новых брендов, Great Wall намерен в ближайшее время предложить россиянам внедорожник Tank 300 с альтернативной системой полного привода на базе электромагнитной муфты. Есть планы начать сборку в Тульской области модели Haval M6, а также запустить там же новую линию по сборке двигателей.