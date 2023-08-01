Haval готовит к старту продаж внедорожник Raptor

Как сообщает портал Autohome.com.cn, китайцы выведут на домашний рынок Haval Raptor до конца этого года. Модель представляет собой гибридный внедорожник с функцией подзарядки и дизайном, выполненным в стиле Dargo. При этом Raptor более угловат, а еще он превосходит младшего брата по габаритам. Его длина составляет 4800 мм, ширина — 1916 мм, а размер колесной базы равен 2738 мм.

Что касается «тележки», то новинка разделит ее с Tank 300, а в состав гибридной силовой установки войдет бензиновый 1,5-литровый наддувный мотор отдачей 167 л. с. Он выполняет роль генератора для подзаряда батареи. Колеса же вращают электродвигатели: спереди — мощностью 95 или 109 л. с. (зависит от оснащения), сзади — 204 л. с.

Цена уже известна. Китайские дилеры попросят за Haval Raptor около 200 000 юаней (2 540 000 рублей). А так как марка присутствует в России, есть надежда увидеть гибрид и у нас. Но произойдет это, скорее всего, не раньше следующего года.