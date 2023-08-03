Такси всея Руси: «Москвич 6» готов занять место «корейцев» в автопарках

Фото: telegram-канал «Омбудсмен такси»
В Москве открыл двери Международный евразийский форум «Такси» (МЕФТ), где игроки рынка и эксперты обсуждают проблемы и ключевые события в отрасли, экономическую трансформацию и адаптацию к новым условиям. Последнее — это автомобили, на которых будут «возить с шашечками» в ближайшие годы.
Эдуард Раскин

Гостей МЕФТ−2023 особенно остро интересует вопрос «на чем поедем»: параллельный импорт решить проблему отрасли не смог, запчасти на привычные бренды резко выросли в цене, а китайцы завалили Россию исключительно кроссоверами, когда нужны еще и седаны. Последние хоть и начали появляться — Chery Arrizo 8, например, намерен сместить с пьедестала саму Toyota Camry — но в классах «Комфорт» и «Комфорт+» все равно недостача.

Так что встречающий участников форума «Москвич 6» в фирменных цветах — событие. Лифтбэк возрожденного бренда должен, просто обязан поступить на службу в таксомоторные парки уже в ближайшее время, заменив «выкатанные» Hyundai и Kia.

Телеграм-канал «Омбудсмен такси», опубликовавший первые фотографии новинки в желтой ливрее, считает, что в связи с практически полным отсутствием предложения седанов для повышенных классов (Комфорт и Комфорт+) «Москвич 6» несомненно будет востребован. Конечно, многое зависит от цены и лизинговых предложений, но общие условия складываются в пользу представленной машины.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, такси
3 августа 2023
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