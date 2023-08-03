Такси всея Руси: «Москвич 6» готов занять место «корейцев» в автопарках

Гостей МЕФТ−2023 особенно остро интересует вопрос «на чем поедем»: параллельный импорт решить проблему отрасли не смог, запчасти на привычные бренды резко выросли в цене, а китайцы завалили Россию исключительно кроссоверами, когда нужны еще и седаны. Последние хоть и начали появляться — Chery Arrizo 8, например, намерен сместить с пьедестала саму Toyota Camry — но в классах «Комфорт» и «Комфорт+» все равно недостача.

Так что встречающий участников форума «Москвич 6» в фирменных цветах — событие. Лифтбэк возрожденного бренда должен, просто обязан поступить на службу в таксомоторные парки уже в ближайшее время, заменив «выкатанные» Hyundai и Kia.

Телеграм-канал «Омбудсмен такси», опубликовавший первые фотографии новинки в желтой ливрее, считает, что в связи с практически полным отсутствием предложения седанов для повышенных классов (Комфорт и Комфорт+) «Москвич 6» несомненно будет востребован. Конечно, многое зависит от цены и лизинговых предложений, но общие условия складываются в пользу представленной машины.