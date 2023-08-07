В Россию приехал рамный внедорожник Maxus Territory от SAIC

Еще одна попытка подзаработать на любви россиян к большим внедорожникам. Однако легкогибридный Maxus Territory, домашняя премьера которого состоялась только в этом году, в традиционную схему укладывается с трудом и вряд ли станет пределом наших мечтаний — недостаточно могуч да к тому же избыточно технологичен.

Двухлитровый дизель с двумя турбокомпрессорами и 48-вольтовым стартер-генератором выдает 218 сил. Трансмиссией служит 8-диапазанный «автомат» ZF. Привод полный, с жестким подключением передней оси и системой ATS 2.0, предполагающей 21 комбинированный и 10 фиксированных режимов движения.

Оснащение внедорожника — как под копирку: цифровая приборная панель, объединенная с мультимедийной системой стандартных 12,3 дюймов по диагонали, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона. Дополняют картину адаптивная светодиодная оптика и электрорегулировки передних кресел.

Модель Territory следует считать преемником внедорожника D90, которого, в свою очередь, шанхайский концерн SAIC создавал на платформе пикапа Maxus T60 — как конкурента для Haval H9. Остается лишь напомнить, что продавать в России 7-местные кроссоверы Maxus D60 и пикапы уже пробовали.