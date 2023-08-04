Афера века: как альтернативную энергетику подменили электромобилями

На этом, собственно, базируется большинство произведений, причисляемых нынче к жанру научной, боевой или героической фантастики. Но реальная история хитрее. Та, что уходит не только вглубь веков, но и простирает свои логические ветви-щупальца в будущее, словно ощупывая возможные коридоры дальнейшего развития нашей цивилизации. С одной стороны, мы бредем строго по техническим рельсам, некогда проложенным нашими предшественниками. Полеты в космос на могучей ракете или мгновенная видеосвязь в реальном времени на частном уровне — вещи еще до недавнего времени фантастические, но давно и в подробностях описанные в романах.

А взгляните на автомобили! Чем видится функционал какой-нибудь Audi Q8 с задней кушетки «Запорожца»? Сколько прошло лет? Более полувека. А между тем, сегодня уже не много людей, которые смогут избежать культурного шока, отмахав на «горбатом» сотню километров по пересеченке без климат-контроля, системы курсовой устойчивости и опции «прозрачный капот».

Зато другие фантасты смотрят глубже. Мы не знаем, что нас ждет впереди. Что погубит человечество или как минимум бросит глобальные вызовы: вирус, революция искусственного интеллекта, вмешательство продвинутых, ну а каких же еще, инопланетян… Или мораль — новая и еще невиданная ранее система ценностей, уже взращиваемая подспудно, исподволь, где-то рядом? В любом случае нам не позавидуешь. Неизвестность. Так было всегда: готовились к одному, а стучались лбом совсем в другую стену.