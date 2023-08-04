Афера века: как альтернативную энергетику подменили электромобилями

Людям свойственно заглядывать в будущее. Хорошо знать наперед, что предстоит, как лучше приготовиться, где соломки подстелить. Писатели-фантасты пишут чаще о нравах, о вечных философских проблемах, о нравственности в условиях приближенных к невесомости, вне пределов известных миров или в банальный постапокалипсис. Это же просто — оставаться человеком, когда привычный мир разрушен. Вокруг тебя монстры-убийцы, вампиры и тупые мутанты.
Чтобы держаться корней, достаточно банальной физиологии. Подобрал на разгромленной заправке пару шоколадных батончиков — сыт, зачерпнул водички из бака, помародерил в продуктовом отделе супермаркета, распределил награбленное по справедливости среди страждущих стариков и детей, и ты — настоящий Человек. С большой буквы. Осталось обчистить оружейку, слить горючее из баков брошенной впопыхах техники, если умеешь, и ты полностью мобилен и готов к вечному выживанию.
На этом, собственно, базируется большинство произведений, причисляемых нынче к жанру научной, боевой или героической фантастики. Но реальная история хитрее. Та, что уходит не только вглубь веков, но и простирает свои логические ветви-щупальца в будущее, словно ощупывая возможные коридоры дальнейшего развития нашей цивилизации. С одной стороны, мы бредем строго по техническим рельсам, некогда проложенным нашими предшественниками. Полеты в космос на могучей ракете или мгновенная видеосвязь в реальном времени на частном уровне — вещи еще до недавнего времени фантастические, но давно и в подробностях описанные в романах.
А взгляните на автомобили! Чем видится функционал какой-нибудь Audi Q8 с задней кушетки «Запорожца»? Сколько прошло лет? Более полувека. А между тем, сегодня уже не много людей, которые смогут избежать культурного шока, отмахав на «горбатом» сотню километров по пересеченке без климат-контроля, системы курсовой устойчивости и опции «прозрачный капот».
Зато другие фантасты смотрят глубже. Мы не знаем, что нас ждет впереди. Что погубит человечество или как минимум бросит глобальные вызовы: вирус, революция искусственного интеллекта, вмешательство продвинутых, ну а каких же еще, инопланетян… Или мораль — новая и еще невиданная ранее система ценностей, уже взращиваемая подспудно, исподволь, где-то рядом? В любом случае нам не позавидуешь. Неизвестность. Так было всегда: готовились к одному, а стучались лбом совсем в другую стену.
Дружно всем миром более сотни лет добывали уголек, а на поверку оказалось, что нужен не он, а альтернативный источник питания, без которого никакие даже самые экстраординарные биоэлектробеги нынче не спасут от глобального потепления. Об этом, кстати, дружно говорят все инженеры, рекрутированные ведущими мировыми компаниями-автопроизводителями. То что мы делаем — борьба за экологию, интеллектуальная мобильность или автономизация средств транспорта — мышиная возня, которая закончится мгновенно, как только…
А вот этого мы пока тоже не знаем. Как только возникнет что? Некая гравицапа, способная наделять халявной энергией любые механизмы и вычислительные системы на десятилетия вперед? Искусственно сконфигурированный биологический киберинтеллект, подчиняющий себе все законы физики, химии, биологии и бог весть что еще? Или какая-нибудь квантовая нанотехнология, позволяющая расщеплять материю на микрогранулы с тем, чтобы мгновенно воссоздавать ее в любой точке времени и пространства?
И вот тогда нам с вами точно хана. Всем рынкам, индустриям, банкам, промтоварам, выпивке и закуске, свежей молодости и мудрой зрелости, подлости и благородству… Рухнут все ценности, потому что появится, и мы в это верим, универсальное средство транспорта, оно же — совершенно иной способ существования и развития цивилизации, которое перевернет все привычные понятия и создаст на Земле, а может тогда уже и вокруг нее, базу для чего-то совершенно иного.
Называйте это для простоты понимания хотя бы обычной телепортацией. Нажал кнопку (или просто подумал) и мгновенно переместился в другой конец земного шара. Нажал другую — перекинул из Африки на Северный полюс вагон с валенками. Повернул рычажок — ты в офисе. Крутнул обратно — мгновенно вернулся на орбиту Юпитера, или куда подальше, где руководишь добычей полезных ископаемых из астероидного пояса.
Хотя какие там ископаемые, если уже все давно решено, и ничего не нужно? Ты одновременно везде, контролируешь все и при этом уже ни в чем не нуждаешься, кроме секса (тоже наверняка решаемо), зубной пасты и чистого носового платка каждый день. Ты молод (смотался в прошлое), бодр (удостоверился в будущем), хорош собой и не думаешь о том, что тебе из Щербинки на Третьяковскую на планерку пилить при самом благоприятном раскладе еще как минимум два часа через пробки.
Словом, пустое все это, ребята. Параллельный импорт, утилизационный сбор, ГИБДД, прости господи, подорожание бензина и новые штрафы. LADA, Changan, Tesla… Кто все эти люди? Живите проще. Все сгорит в огне прогресса, какой бы гадостью не казалась нынешняя конъюнктура. Британские ученые все придумают за нас, китайцы это творчески переосмыслят, а в итоге за небольшую мзду, как у них принято, поделятся с нами. Другое дело, что многие той нирваны уже не застанут. Хотя может оно и к лучшему? Будет проще жить с простой надеждой…