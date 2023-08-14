АВТОВАЗ возобновил сборку LADA Largus, но ненадолго

Всего в августе тольяттинцы соберут 650 «Ларгусов» различных модификаций, включая несколько десятков машинокомплектов для опытной партии электромобилей LADA e-Largus, производство которых планируется начать на площадке в Ижевске до конца текущего года.

В будущем из-за планов автогиганта по увеличению модельной линейки — речь идет о появлении LADA Iskra и Aura, а также нового кроссовера на платформе Vesta — в сентябре АВТОВАЗ намерен начать перенос мощностей по выпуску всего семейства Largus из Тольятти в Ижевск. Как ожидается, процесс переезда займет не менее 9 месяцев, поэтому начала массовой сборки универсалов и фургонов можно ждать не ранее второго квартала 2024 года.

Cегодня на сайте российской марки Largus представлен в пассажирской и грузовой модификациях по цене от 1 300 900 рублей.