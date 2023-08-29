GAC представил новый минивэн Trumpchi E8

В дизайне «восьмерки» и «девятки» прослеживаются схожие черты, но в целом E8 довольно оригинальный. Главные интересные «фишки» разработчиков — подсвечивающиеся шильдики и светодиодные декоративные вставки на решетке радиатора.

Задние фонари получили название «Врата галактики» и представляют собой единую красную полосу светодиодных огней. Похожее решение мы уже видели не один раз на многих европейских моделях. Длина новинки — 4920 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1750 мм, а размер колесной базы равен 2930 мм. То есть это конкурент Toyota Alphard.

В качестве силовых агрегатов предлагаются только гибридные силовые установки. В основе первой лежит бензиновый мотор объемом 1,8 л (133 л. с.), у второй более мощный 2-литровый агрегат с отдачей в 140 л. с. Мощность электромоторов пока держат в секрете. Если говорить про запас хода только на электричестве, то он составляет 116 км, что для гибрида довольно неплохо.

Напомним, старшая модель E9 с 2-литровым движком и электродвигателем развивает 272 л. с. Запас хода достигает 1032 км.