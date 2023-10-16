АВТОВАЗ столкнулся с дефицитом подушек безопасности

Фото: LADA
Инсайдеры тольяттинского автогиганта отмечают острую нехватку подушек безопасности для новых машин. Несколько сотен автомобилей семейства Granta и внедорожников Niva, собранных за выходные, были выпущены с конвейера без «эирбегов».
Александр Пономарев

Как сообщает паблик «Avtograd news» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на работников АВТОВАЗа, в субботу 14 октября за 12-часовую смену с конвейера сошло 590 автомобилей Granta без подушек безопасности. Кроме того, за 9-часовую смену было собрано почти 400 внедорожников Niva — тоже некомплектных. Причем дефицит подушек наблюдался уже не первый день.

Глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин еще в июле говорил, что АВТОВАЗ порой отгружает дилерам разукомплектованные автомобили LADA, и доля таких машин доходит до 60—70%.

В свою очередь, глава АВТОВАЗа отмечал, что машины без некоторых деталей могут временно находиться на складе предприятия или автосалона, после чего их дооснащают, когда появляется такая возможность, и только затем передают клиентам.

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16 октября 2023
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