Как гаишники штрафуют водителей за канистру, выставленную вместо знака аварийной остановки

Фото globallookpress.com
Как вы знаете, в ходе вынужденной остановки при ДТП и поломках на проезжей части, необходимо выставить знак аварийной остановки за несколько метров до «пострадавшего» автомобиля. А если вместо «красного треугольника» поставить что-нибудь другое, например, обычную канистру для топлива? Что ж, попробуйте — гаишники обрадуются.
Руслан Черный

Факт остается фактом: далеко не у каждого автовладельца имеется знак аварийной остановки, который необходим для того, чтобы предупредить других участников дорожного движения о том, что впереди их ждет «сюрприз» в виде вставшей на прикол машины. Прежде всего, «треугольник» призван обеспечивать безопасность: и того, кто «встрял», и тех, кто имеет риск «догнать» его сзади.

Дабы минимизировать аварийность законодателями и придуман п.7 ПДД «Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки», где русским по белому сказано, что устанавливается он на расстоянии, «обеспечивающем своевременное предупреждение других водителей об опасности».

Причем регламентировано и само расстояние, которое должно быть не менее 15 метров от транспортного средства в населенных пунктах и 30 метров — вне их. А что делать, если в пути случилась беда, а «аварийного треугольника» не оказалось?

Фото globallookpress.com

В качестве альтернативы этому знаку водители довольно часто используют все, что только есть под рукой. И преимущественно — канистру, которая так или иначе оставляет шанс уберечь себя от столкновения. Правда, в темное время суток эту емкость другие автомобилисты могут попросту не заметить, ведь она лишена светоотражающих элементов, легко различимых вечером или ночью.

Впрочем, ладно — поставили на проезжую часть то, что нашлось. Однако это не поможет избежать ответственности за отсутствие «треуголки», которая согласно ГОСТу, должна иметь внешнюю светоотражающую полосу шириной не менее пяти сантиметров, а также внутренние флуоресцентные полоски, улучшающие видимость днем или во время обильных осадков. А посему сотрудники ГИБДД легко выпишут водителю штраф в размере 1000 рублей, руководствуясь ст. 12.27 Административного кодекса.

Иными словами, не выставил на дороге знак аварийной остановки — будь добр, заплати. И никакая канистра, ни что-либо другое не вызовут снисхождения полицейских, имеющих полное право оштрафовать автовладельца за «невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения».

штрафы, ПДД, КоАП, авария, ДТП, ремонт, ГИБДД
13 октября 2023
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