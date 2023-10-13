Как гаишники штрафуют водителей за канистру, выставленную вместо знака аварийной остановки

Факт остается фактом: далеко не у каждого автовладельца имеется знак аварийной остановки, который необходим для того, чтобы предупредить других участников дорожного движения о том, что впереди их ждет «сюрприз» в виде вставшей на прикол машины. Прежде всего, «треугольник» призван обеспечивать безопасность: и того, кто «встрял», и тех, кто имеет риск «догнать» его сзади.

Дабы минимизировать аварийность законодателями и придуман п.7 ПДД «Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки», где русским по белому сказано, что устанавливается он на расстоянии, «обеспечивающем своевременное предупреждение других водителей об опасности».

Причем регламентировано и само расстояние, которое должно быть не менее 15 метров от транспортного средства в населенных пунктах и 30 метров — вне их. А что делать, если в пути случилась беда, а «аварийного треугольника» не оказалось?