Lexus снова обновил седан IS и добавил ему «черную» версию

Базовая версия Lexus IS 300 обзавелась исполнением F Sport с 19-дюймовыми колесами особого дизайна, «спортивными» передними креслами с подогревом и вентиляцией, иным рулевым колесом и алюминиевыми накладками на педали. Версия IS 350 F Sport получила в качестве опции «черный» пакет Blackout — черные 19-дюймовые колеса BBS, корпуса зеркал и декоративные элементы из черного же хрома.
У флагманского Lexus IS 500 появилось исполнение Incognito с черными колесами, капотом, крышей, корпусами зеркал, задним спойлером и черным хромом отделки кузова. Предусмотрена и лимитированная версия с длинным названием IS 500 F Sport Performance Premium — у нее будет эксклюзивный синий цвет кузова и кованые 19-дюймовые колеса, а салон украсят прострочкой синей нитью. С конвейера сойдет всего 150 таких экземпляров.
Вся техника осталась нетронутой — у IS 300 это 2,0-литровый 244-сильный турбомотор в заднеприводном исполнении и 3,5-литровый 264-сильный V6 — в полноприводном. Lexus IS 350 как с задним, так и с полным приводом оснащается тем же 3,5-литровым V6, но мощностью уже 315 сил. Наконец, топовый IS 500 все еще сохранил олдскульный 5,0-литровый 479-сильный V8.
Обновленный Lexus IS поступит в продажу до конца года. В России новых седанов IS в продаже не осталось, а трехлетки с небольшими пробегами предлагаются на «вторичке» в районе 5 000 000 рублей.