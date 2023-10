Lexus снова обновил седан IS и добавил ему «черную» версию

Вся техника осталась нетронутой — у IS 300 это 2,0-литровый 244-сильный турбомотор в заднеприводном исполнении и 3,5-литровый 264-сильный V6 — в полноприводном. Lexus IS 350 как с задним, так и с полным приводом оснащается тем же 3,5-литровым V6, но мощностью уже 315 сил. Наконец, топовый IS 500 все еще сохранил олдскульный 5,0-литровый 479-сильный V8.

Обновленный Lexus IS поступит в продажу до конца года. В России новых седанов IS в продаже не осталось, а трехлетки с небольшими пробегами предлагаются на «вторичке» в районе 5 000 000 рублей.