Lexus снова обновил седан IS и добавил ему «черную» версию

Базовая версия Lexus IS 300 обзавелась исполнением F Sport с 19-дюймовыми колесами особого дизайна, «спортивными» передними креслами с подогревом и вентиляцией, иным рулевым колесом и алюминиевыми накладками на педали. Версия IS 350 F Sport получила в качестве опции «черный» пакет Blackout — черные 19-дюймовые колеса BBS, корпуса зеркал и декоративные элементы из черного же хрома.

У флагманского Lexus IS 500 появилось исполнение Incognito с черными колесами, капотом, крышей, корпусами зеркал, задним спойлером и черным хромом отделки кузова. Предусмотрена и лимитированная версия с длинным названием IS 500 F Sport Performance Premium — у нее будет эксклюзивный синий цвет кузова и кованые 19-дюймовые колеса, а салон украсят прострочкой синей нитью. С конвейера сойдет всего 150 таких экземпляров.