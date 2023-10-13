Как опытные российские водители самостоятельно дорабатывают китайские шины

Российские водители видали разные времена: и ажиотаж, и застой, и дефицит. Трещащим от затяжки на последнюю дырку ремнем уже никого не удивить. Но во все кризисы автомобили продолжали ездить, хотя и приходилось самостоятельно браться за ремонт, на коленке дорабатывая имеющиеся детали под свои потребности. Так что ничего нового сейчас не произошло: чем тяжелее выжить — тем изощреннее и азартнее доработка.

Китайские шины как, впрочем, и китайские автомобили, очень разные, не надо их под одну гребенку грести. За большие деньги можно приобрести очень качественный товар, который ничем не будет уступать «старым» брендам. Осталось только эти самые большие деньги найти. Тем же, кто хочет сэкономить и не готов тратиться, приходится выбирать, зачастую жертвуя одним или сразу несколькими ранее горячо желанными характеристиками. В случае с авторезиной, это, как правило, тишина покрышки.

Да, бюджетные «китайцы» шумят, как паровоз, а с учетом штатной шумоизоляции автомобиля, этот гул пробивается даже в салон Range Rover. Что делать? Правильный ответ — шумоизолировать. Причем и арки, и, внимание, покрышки! С первым пунктом все понятно и разъяснений не требуется, а вот второй для России — пока новинка. Хотя ничего сложного в нем нет: на СТО за такую процедуру попросят около 2500 рублей, но можно сделать и самому, немного сэкономив. Так и поступим.