У лифтбэка «Москвич 6» может появиться электрическая версия

Как рассказал в интервью ТАСС коммерческий директор завода Александр Мигаль, линейка электромобилей предприятия может пополниться еще одной моделью — кроме кроссовера «Москвич 3е», версию на электротяге со временем может получить и лифтбэк «Москвич 6». «Пока нет окончательного решения по этому вопросу, сейчас мы только ведем переговоры об этом», — отметил он. Мигаль также подчеркнул, что завод уже видит запрос на такую модификацию со стороны клиентов.

Каким образом «Москвич» сделает из «обычного» автомобиля электрический, пока остается загадкой, учитывая что китайский «донор» модели возрожденного бренда JAC A5 Plus такой версии не имеет. Мигаль добавил, что продажи «Москвича 6» уже начались, и производитель наблюдает к нему «достаточно высокий интерес» потребителей.

Лифтбэк доступен в большинстве дилерских центров столицы, а скоро появится и в автосалонах Санкт-Петербурга. Сейчас у «Москвича» есть более 80 официальных точек продаж в более чем 50 городах, но к концу года их станет 90, подчеркнул представитель завода.

Добавим, что приобрести «Москвич 6» сегодня можно по цене от 2 336 000 рублей (с учетом скидок по спецпредложениям).