Объем производства автомобилей в России вырос в 2,7 раза

По данным Росстата, с января по сентябрь в России собрали 358 000 легковых автомобилей, что тоже на 2,7% больше, чем годом ранее. Выпуск грузовиков за тот же период вырос на 14%, а в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем минувшего года — почти вдвое. В прошлом месяце с конвейера сошло 17 100 грузовых машин, за девять месяцев — 118 000.

Производство автобусов массой более пяти тонн за месяц выросло на 7,2% по сравнению с сентябрем прошлого года — до 1200 единиц. С начале же 2023-го их было собрано 9700 штук.

В Минпромторге подчеркнули, что индекс промышленного производства седьмой месяц демонстрирует положительную динамику. По мнению ведомства, это может свидетельствовать об адаптации промышленности к сложившимся макроэкономическим условиям и продолжении поствосстановительного роста.