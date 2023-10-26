Стало известно, когда Haval запустит в России завод по производству двигателей

Как сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора компании «Хавейл Мотор Рус» Андрея Акифьева, производство двигателей на заводе китайской марки Haval в индустриальном парке «Узловая» Тульской области может стартовать уже в первом квартале 2024 года. «Начало следующего года», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о перспективах выпуска моторов.

Ранее на пресс-конференции концерна Great Wall Motor исполнительный директор российского представительства Haval рассказал, что строительство завода по выпуску силовых агрегатов, которое началось в 2021 году, почти завершено. Минпромторг заключил в сентябре 2020 года специальный инвестиционный контракт с российской «дочкой» китайского автомобильного концерна GWM — «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».

Объем инвестиций в локализацию российского производства при этом составил 42,4 миллиарда рублей — это выпуск таких компонентов, как двигатель, коробка передач, электронные блоки и системы управления.