16-летнюю «Волгу» продают за 4 000 000 рублей, но не всем

В продаже на Auto.ru появился черный седан ГАЗ−3102 2007 года выпуска — его нынешний владелец ищет человека, который сможет заботиться о машине, понимает ценность «капсул времени» и будет поддерживать ее «в музейном состоянии». На восторженные эпитеты продавец не поскупился — он называет «Волгу» аутентичной, триумфальной, масштабной, ослепительной, совершенной, феноменальной, единичной, редкой и атмосферной.

В объявлении указано, что пробег в 2407 км является самым минимальным, который продавцу доводилось встречать на ГАЗ−3102. Седан относится к последней, пятой серии модели, которая выпускалась с 2006 по 2008 годы. По запросу хозяин готов предоставить «полноценную экспертизу» автомобиля — с ответами на все ключевые вопросы, а также уточняющие фотографии и видеоролики с любого ракурса.

«Волга» оснащена 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 137 л. с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Расстаться с седаном продавец готов за 4 000 000 рублей, но сразу уточняет, что ищет «не 100, не 50 и не 10 покупателей», а одного-единственного — «который в вопросе „цены и ценности“ ставит ценность на первое место».