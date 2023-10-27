Никаких сверхурочных: АВТОВАЗ отменяет дополнительные смены на производстве

Фото: LADA
АВТОВАЗ аннулировал решение о сверхурочной работе в подразделениях сборочного комплекса, занятых производством автомобилей на платформе B0, LADA Vesta и Granta. Теперь сборка пойдет в штатном режиме.
Александр Пономарев

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на профсоюзную организацию АВТОВАЗа, в июне был выпущен приказ, согласно которому на предприятии с 1 ноября по 31 декабря 2023 года будет действовать сверхурочный режим. Однако на днях президент тольяттинского автогиганта Максим Соколов вдруг подписал приказ №430, отменяющий летнее распоряжение. Теперь все подразделения, выпускающие автомобили, продолжат работу в штатном режиме.

В начале октября АВТОВАЗ сообщал, что за девять месяцев 2023 года было реализовано более 242 000 машин LADA, что на 96% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А портал «АвтоВзгляд» ранее писал, что инсайдеры АВТОВАЗа жалуются на острую нехватку комплектующих для сборки автомобилей.

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27 октября 2023
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