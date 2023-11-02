В России могут возродить марку «Запорожец»

Как рассказал в интервью «Парламентской газете» член комитета СФ по экономической политике Дмитрий Ворона, легендарный «Запорожец» вполне себе может стать современным «народным автомобилем». Для этого нужно восстановить сборочное предприятие: завод «Коммунар», как он изначально назывался, строился для изготовления машин, поэтому вокруг Запорожья была создана полная производственная цепочка, чтобы обеспечивать локальный выпуск, напомнил сенатор.

Ворона отметил, что производство «Запорожца» нужно наладить по полному циклу, чтобы избежать проблем с двигателями, которые в свое время испытывали советские инженеры. Он не уточнил, будет ли автомобиль построен на базе той или иной китайской модели, либо машина будет разработана с чистого листа с оглядкой на советский «Запорожец».